朝鮮人民軍（北朝鮮軍）が12月から翌年3月末まで実施される冬季訓練に入った。酷寒の中で毎日訓練を行うことから、軍人にとって最も厳しい訓練であり、これ以上に辛いことはない。一方、一部部隊で給食内容が目に見えて改善されたとデイリーNK内部情報筋が伝えている。普段は雑穀飯に塩漬け大根、具のない塩スープが定番だが、訓練開始後は豚肉、豆腐、卵など“特別食”が提供され、兵士たちの士気が大きく上がり、「記念日みたい