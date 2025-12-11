◆第７７回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１２月１０日、栗東トレセン京王杯２歳Ｓからの連勝を狙うダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は福永調教師が騎乗し、ＣＷコースでレッドダンルース（５歳２勝クラス）を内から５馬身半追走。手応えでも勝りつつ、しっかりとした脚取りで、最後は３馬身突き放した。時計も６ハロン８１秒