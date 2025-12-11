アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、3会合連続となる政策金利の引き下げを決めました。FRBは10日、金融政策を決める会合を開き、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。労働市場を下支えするための3会合連続の利下げで、政策金利の上限は3.75％となります。ただ、12人の出席者のうち▼2人は金利の据え置きを、▼1人は0.5％の大幅な利下げを主張して決定に反対票を投じていて、FRBの中で意見が分かれてい