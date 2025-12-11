中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、アメリカ国務省は「地域の平和と安定に資するものではない」と中国を批判しました。アメリカ国務省の報道担当者は10日、JNNの取材に対し中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題問題について、「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではない」とコメントしました。そのうえで、「日米同盟はかつてなく強固だ」と説明し、「同盟国の日本に対する私たちの関与は揺るがず