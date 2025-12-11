北アフリカのモロッコで10日、隣接する4階建ての建物2棟が相次いで倒壊し、少なくとも22人が死亡しました。ロイター通信によりますと、モロッコ北部の都市フェズで10日、隣接する建物2棟が相次いで倒壊し、少なくとも22人が死亡し、16人がケガをしました。建物はそれぞれ4階建てで、2棟のうち1棟は空き家でしたが、もう一方には8世帯が住んでいて、子供の誕生を祝う伝統行事が行われていたということです。倒壊の原因は分かってい