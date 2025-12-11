ノーベル平和賞の授賞式が10日、ノルウェー・オスロで開かれましたが受賞者本人は出席できませんでした。2025年のノーベル平和賞は、ベネズエラの民主化運動を率いてきたマリア・コリナ・マチャド氏が受賞しました。マチャド氏は政権の弾圧から身を隠して活動を続けているため、式には出席することができず、長女のアナ・コリナ・ソーサさんが演説を代読し、「自由のために民主主義は闘う覚悟が必要だ」と述べました。また、「民主