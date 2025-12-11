福岡県大牟田市で全編撮影した映画「オオムタアツシの青春」の舞台あいさつイベントが12、13日、福岡市中央区警固1丁目のキノシネマ天神である。12日には瀬木直貴監督と映画主題歌の作詞を担当した道山れいんさんが登壇。映画や大牟田への思いなどを語る。13日にも瀬木監督があいさつする。両日ともに午後6時15分からの上映後に催される。大牟田市岬町のセントラルシネマ大牟田では13、14日午後4時からの上映後、主題歌を担当