西日本政経懇話会12月例会は18日正午から福岡市中央区渡辺通のホテルニューオータニ博多で開催します。東京大副学長・大気海洋研究所特任教授の津田敦氏が「東京大学の地域連携活動（仮）」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費9万6000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金1万2000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。