福岡県京築地域の不登校の子どもを持つ保護者らでつくる「けいちくトイロ」（潮見志保代表）は14日午後0時半から、通信制高校進路相談会を行橋市大橋3丁目のリブリオ行橋けやきホールで開く。学校生活に悩んでいる人や不登校、「行きしぶり」の子どものサポートを考える教員や支援者らに参加を呼びかけている。参加費無料。相談会では多様な学びの場を紹介する活動に取り組む「ツナグミライ」（春日市）の渡辺晴昭代表と、潮見