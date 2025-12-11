九州最大の歓楽街である福岡市・中洲で年末年始の防犯意識を高めようと、福岡県警と中洲町連合会が決起パレードを行った。出発式で県警の住友一仁本部長は「特殊詐欺対策が今年一番大きな取り組みだった。ようやく（発生件数）増加に歯止めがかかってきた。来年は正念場の年です」とあいさつ。詐欺に遭わないための対策も呼びかけた。同連合会の南原茂会長は「本当に遊びやすい中洲、安心で安全な博多になるよう、一緒にご協力