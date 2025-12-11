ソフトバンクは10日、来年の春季キャンプの日程を発表した。2月1日から3月3日まで（宮崎のA組・1軍は3月1日まで）。今年に続き、宮崎市の生目の杜運動公園と福岡県筑後市のファーム施設に分かれて行う。休日は2月5、9、13、18、24日。キャンプ期間中にA組は2月22、23日に日本代表の壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）、同25、26日には台湾で交流試合を行う。