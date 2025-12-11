【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が9日（日本時間10日）、自身初の最多安打獲得へ意欲を示した。今季は開幕から19試合連続安打を記録も、けがもありリーグ16位タイの110安打に終わったリードオフマン。「（今年は）まだそんな選手ではなかったと思って、来年は試合に出続けること。そうすれば可能性も見えてくる」と意気込んだ。9日は優勝旅行でハワイ入り。初日は家族と買い物などゆ