ソフトバンクから戦力外通告を受けた育成の風間球打投手（22）が今季限りで現役を引退することが10日、分かった。現役続行を希望したが、他球団などからオファーはなく「区切りよく別の道に進もうと思った。未練はない」と語った。秋田・ノースアジア大明桜高で最速157キロをマークし、2022年にドラフト1位でソフトバンク入団。ただ右肘や腰の故障で苦しんだ。昨オフに戦力外となり、育成契約に。今季はけがもあって2軍戦登板