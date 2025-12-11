熊本県水俣市袋と鹿児島県出水市を結ぶ南九州西回り自動車道の境川橋（仮称、231メートル）の橋桁の連結式が7日に催され、両県がつながった節目を祝った。熊本、鹿児島の県境を流れる境川に架かる橋は、八代市を起点に鹿児島市までを結ぶ西回り道（全長約142キロ）の一部。2017年度に着工し、来年2月の完工を予定する。橋上に式典会場が設けられ、金子恭之国土交通相や木村敬知事、鹿児島県の塩田康一知事、地元住民ら関係者