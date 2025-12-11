玖珠消防署と県防災航空隊は8日、大分県玖珠町の伐株山などで県の防災ヘリコプターを使った山岳負傷者の合同救出訓練を実施した。玖珠消防署から13人、航空隊から9人が参加。玖珠消防署の救助隊員を乗せた防災ヘリが、メルヘンの森スポーツ公園（同町岩室）を飛び立ち、伐株山上空からワイヤで隊員を降ろす「投入訓練」を行った。その後、負傷者を空中のヘリに収容し、スポーツ公園に待機する救急車に引き継ぐまでの手順を確認