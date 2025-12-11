九十九島水族館海きらら（長崎県佐世保市鹿子前町）のメイン施設、九十九島湾大水槽にサンタクロース姿の「お掃除ダイバー」が登場。「わあ、サンタさんだ」と喜ぶ子どもたちに手を振りながら、スポンジでガラスの汚れを落としたり、エイが掘った砂を平らにしたりした。近海に生息するタイやクエ、イワシなど120種超が見られる大水槽。屋根がなく太陽光が降り注ぐ中で、魚に交じって泳ぐ赤い装いのダイバーはひときわ目を引く