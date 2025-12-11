【台北・長美咲】半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の進出を受けて熊本県内の各業種で台湾人材の需要が増える中、日本への就職を目指す台湾人と県内企業をマッチングする合同面接会が6日、台北市で開かれた。企画したのは就職情報大手の子会社、マイナビグローバル（東京）。5月に続き2回目となった今回は、台湾人顧客が増えているという住宅メーカーと、空港で働くスタッフを求める旅行会社が参加した。