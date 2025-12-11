ハウステンボス（HTB）の中心部に位置するアムステルダム広場。オランダ・ゴーダ市の庁舎を再現した建物などに囲まれた一帯はこの時季、クリスマスの装いを凝らす。日没後に開かれる光と歌声を組み合わせたナイトショーに続いて、高さ約15メートルのツリーに明かりがともる。そばに並ぶ屋台からはフライドチキンやソーセージ、ホットワインの香りが漂う。五感で存分に聖夜を味わってもらう。ホストクルー（スタッフ）の一人