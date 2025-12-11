約620万円のエスティマ後継機に注目集まるトヨタの北米法人は2025年10月23日、現地生産されるラージミニバン「シエナ」の2026年モデルを発表しました。シエナは北米を中心に展開される大型ミニバンで、初代は1997年に「プレビア（日本名エスティマ）」の後継として誕生しました。【画像】超カッコいい！ これが“エスティマ後継機”なトヨタ「“新”8人乗りミニバン」です！ 画像で見る！（46枚）現行型は2021年に登場した4