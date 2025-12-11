長崎県内の公務員に10日、冬のボーナスに当たる期末・勤勉手当が支給された。県の一般職（教育、警察職員を含む）1万9597人の平均額は88万9571円（前年比3万3899円増）だった。主な特別職では大石賢吾知事が315万1575円、鈴木史朗・長崎市長が260万3356円、宮島大典・佐世保市長が219万60円だった。