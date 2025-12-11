日本生態学会九州地区会などは10日、五島列島の宇久島（長崎県佐世保市）で進む大規模太陽光発電所（メガソーラー）計画に関し、法律に準じた環境影響評価（アセスメント）を求める要望書を公表した。事業会社の宇久島みらいエネルギー合同会社（同市）など関連3社に提出したという。同会などによると、計画は出力48万キロワットで国内最大規模。完成すれば、島の約1割が太陽光パネルで覆われ、昆虫や植物などの絶滅危惧種が生