「ポケふた」を目指し、島原へGO−。長崎県島原市の陸の玄関口、島原鉄道島原駅前に設置された人気ゲームキャラクター「ポケットモンスター」のマンホールのふたが人気を呼んでいる。10月末の設置以降、場所を問い合わせる電話が市に相次ぎ、現地には熊本など他県からの来訪もある。ポケふたは、ポケットモンスターの事業会社ポケモン（東京）が地域を盛り上げようと、2018年から全国の自治体に寄贈している。県内では、県との