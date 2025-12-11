来年1月22日告示、2月8日投開票の知事選で使用される投票用紙の印刷が10日、長崎市内の印刷会社で始まった。県選挙管理委員会の職員が、刷り上がった用紙に汚れやかすれがないかを点検した。点字や船員不在者用を含めた120万1500枚を準備する。知事選に合わせた県議補選の長崎市区と佐世保市・北松浦郡区（いずれも被選挙数1）用の59万700枚も印刷するという。投票用紙は15日までに全21市町に行き渡る。県選管によると、1日