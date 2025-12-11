長崎大は9、10日、幕末期に輸入されて医学生の教材となり、奇跡的に原爆被害を免れた紙製の人体模型「キュンストレーキ」のエックス線検査を初めて実施した。同大は爆心地から700メートルしか離れていないものの、模型は原爆投下の数日前に鉄筋コンクリート造りの図書館書庫に移され、焼失を免れた。ただ、経年による傷みが激しいことから被爆80年の節目に修復を始める。キュンストレーキはオランダ語で「人工の死体」の意味。