野生イノシシの豚熱（CSF）について、県は10日、佐賀県有田町で初めて確認されたと発表した。県によると6日、同町上本区岩谷で、住民が野生イノシシ1頭が死亡しているのを発見。9日に陽性が確認された。県内の野生イノシシのCSFは130例目。