佐賀県みやき町の公共施設で徴収した計約242万円の施設利用料が不明になっている問題を巡り、町議会が執行部に第三者委員会の設置を求める決議を可決したことを受け、岡毅町長は10日の記者会見で「（第三者委で）何を調査すべきか、判断できかねている。これから確認して検討する」と述べた。町は5月、町営の温水プール「北茂安B＆G海洋センター」と「市村清記念メディカルコミュニティセンター」で公金が不明になったと公表。