佐賀県は10日、県内24の定点医療機関で1機関当たりのインフルエンザの報告数が30人を超えたとして、流行発生警報を出した。県は流行が本格化しているとして注意を呼びかけている。直近1週間（1〜7日）に報告された感染者数は879人（前週比281人増）、定点あたりの報告数は36・6人だった。新型コロナウイルスの感染者数は13人（同1人増）。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は29人（同8人