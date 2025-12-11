佐賀県内の公務員に10日、冬のボーナス（期末・勤勉手当）が支給された。県警職員と教員を含む県の一般職の平均支給額は87万8873円（平均年齢42歳2カ月）だった。前年同期と比べ4万7444円減少したが、昨年の県人事委員会勧告に基づく給与改定で、6月期と12月期の配分を変更したことが要因という。県によると、一般職の支給対象者は1万2761人で総額は112億1530万円。特別職は山口祥義知事が315万1575円、宮原真一議長が247万623