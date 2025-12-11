佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県警は9日、問題が明るみに出た9月より前の県公安委員会の会議録について、公表を検討すると明らかにした。県議会総務常任委員会で、中嶋昌幸警務部長が答弁した。県警は、この問題の第三者機関による調査を求める意見に対し「第三者的立場の県公安委から指摘、指導を受けてきた」として必要性はないとの認識を示している。一方、県警が問題を発表した9月