ラグビーの国内最高峰リーグ「リーグワン」1部のリコーブラックラムズ東京（BR東京）は27日、佐賀県鳥栖市の駅前不動産スタジアムで第3節を行い、三重ホンダヒートと対戦する。リコー創業者の故市村清氏がみやき町出身であることなどから実現。同1部の公式戦は県内では初めて。リーグワンは13日に開幕する。BR東京は日本代表に6人が選出された強豪チーム。今季は世界最高峰リーグの一つ、スーパーラグビーで活躍しているラメカ