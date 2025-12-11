佐賀県沖の有明海で今季の秋芽ノリの初摘みが本格的に始まった。9日夜、漁業者らが養殖場に舟を出し、暗闇の中ライトを照らしながら、15センチ前後に育ったノリを養殖網から摘み取っていた。県有明海漁協によると、今年は海水温上昇の影響で種付けの解禁を昨季より半月以上遅らせた。雨が少なく栄養塩は不足気味だが、赤潮の発生がなくプランクトンが少ないため「栄養が確保できているとみられ、おおむね順調」（担当者）とい