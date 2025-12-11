佐賀県玄海町の補助金で高度化通信網の構築事業に取り組んでいたヴルーヴ（東京）の経営破綻を受け、町側の手続きの問題点などを調べる町議会調査特別委員会（小山善照委員長）は、1回目の経過報告書をまとめ、広報紙「議会だより」で公表した。同社からの提出書類の不審点に早くから気づいていながらも、庁内での情報共有が不十分で対応が遅れたことを問題視。「企業誘致を成功させることに固執し、立ち止まって事業を見直す機