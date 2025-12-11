福岡市内の有料老人ホームに入居する男性から「うちの施設は避難訓練をしていない。命に関わる問題で不安だ」との訴えが西日本新聞「あなたの特命取材班」に寄せられた。訓練が実施されていなければ、消防法令違反だ。ところが、施設側は本紙の取材に「訓練はしている」と説明する。なぜ認識の差が生まれたのだろうか。（北嶋葵）