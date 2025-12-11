「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）スターアニスは１０日、栗東坂路で単走追い。全身を目いっぱい使った迫力満点の動きを披露。仕掛けられるとさらに１段階ギアを上げ、前へ前へと勢いを加速させて４Ｆ５３秒５−３８秒９−１２秒１を計時した。跳ね上がるチップが脚さばきの力強さを物語っていた。◆高野友和調教師−追い切りの感触は「きょうは整える感じで。動きは良かったですし、最後の反応も良かった。いい仕