10年ぶりに日本人2人が受賞したノーベル賞の授賞式がスウェーデンのストックホルムで行われました。10日、ストックホルムのコンサートホールでノーベル賞の授賞式が開かれ、家族や共同研究者など約1500人が出席しました。生理学・医学賞を受賞した大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と化学賞を受賞した京都大学の北川進特別教授は、スウェーデンのグスタフ国王から記念のメダルと賞状を受け取りました。坂口さんは過剰な免疫反応を抑