ノーベル平和賞の授賞式が開かれましたが、受賞者の南米ベネズエラの野党指導者は出席できず、長女がスピーチを代読しました。授賞式は10日、ノルウェーのオスロで開かれ、ベネズエラで民主化運動を率いる野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏は出席できませんでした。代わりに長女がスピーチを読み上げました。マチャド氏の長女 アナ・コリナ・ソーサさん「この賞には深い意味があります。民主主義が平和に不可欠だという