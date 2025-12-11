「最高裁まで行って勝ったとしても、私の村八分は変わらないと思います」。こう語るのは日本画家の梅原幸雄氏（75）である。2年半前に梅原氏は、「春の院展」に出品した作品が「他人の作品に類似している」というだけの理由で1年間の出品停止処分になり、“盗作作家”という不名誉なレッテルを貼られた。梅原氏はいわれなき理由で名誉を毀損されたと、院展を主催する日本美術院を提訴。一審に続き控訴審でも勝訴して汚名をそそいだ