戦争なんて起きない方がいいに決まっているのだが、こと芸術に目を向けると有事だからこそ生まれた作品がある。代表格といえるのがピカソの「ゲルニカ」（1937年）だろう。バスク地方の街ゲルニカに対する空襲への怒りから、わずか1カ月で描き上げられ、パリ万博に出展された作品だ。このナチスによる空襲は、ピカソ作品によって人類共通の悲劇として広く記憶に刻まれることになった。【写真を見る】「世界最高の陶芸作品」とい