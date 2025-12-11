NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.46（+0.21+0.36%） 米国がベネズエラ沖でベネズエラの石油タンカーを拿捕したと報道されたことが引けにかけて相場を押し上げた。ブルームバーグの報道によれば、米海軍が制裁対象の石油タンカーを拿捕したという。米軍によるベネズエラ侵攻が警戒されていたなか、緊迫感が強まった。ただ、ロイター通信によると拿捕したのは米海軍ではなく、米