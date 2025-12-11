※経済指標 【米国】 雇用コスト指数（2025年 第3四半期）22:30 結果0.8% 予想1.0%前回0.9%（前期比) 【カナダ】 中銀政策金利（12月）23:45 結果2.25% 予想2.25%前回2.25% ※発言・ニュース ＊パウエル議長 ・入手可能なデータは経済見通しが変化していないことを示唆。 ・労働市場は徐々に冷え込みつつある模様。 ・インフレは依然としてやや高い水準。 ・入手可能な証拠は解雇・