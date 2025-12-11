伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第３回は駒大。＊＊＊＊＊＊＊３年ぶり９度目の箱根制覇へ、準備は整った。１０月の出雲駅伝は５位だったが、１１月の全日本大学駅伝は５区の伊藤が区間新記録の激走で首位に押し上げ、２年ぶり１７度目の優勝。士気も高い。前回大会メンバー９人が残るが、特殊区間の山経験者は５区の主将・山川拓馬（４年