伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第３回は駒大。＊＊＊＊＊＊＊駒大・松井寛翔主務「村上響（３年）です。同期なので、苦しんでいる時も頑張っている時も、ずっと見てきました。明るい性格ですが、今季故障した時は、明るくない時が多かった。最近はどんどん状態が上がっていて、箱根駅伝でも起爆剤になると思います。全日本大学駅伝では６