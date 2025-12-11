被害は過去最悪ペースクマによる甚大な被害が過去最悪のペースで増えている。2025年4月から10月までの死傷者数は196人で過去最多だった23年度を上回るペース。10月の被害者数は88人でうち7人が死亡しており1か月単位としてみれば過去最多だった。＊＊＊【実際の写真】危ない場所が一目で分かる「クマ遭遇AI予測マップ」こうした非常事態に政府は「クマ被害対策パッケージ」を策定。警察によるライフル銃での駆除に加え、自衛