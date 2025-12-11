プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCへ移籍する前日本ハムの石川直也投手が10日、SNSでコメントを残しました。石川投手は山形中央高から2014年ドラフト4位で日本ハムに入団。18年には19セーブをあげましたが、ここ2年は1軍登板がなくオフに戦力外に。その後、11月に行われたトライアウトに参加していました。NPB通算では11年間で202試合登板、6勝7敗64HP31セーブ、防御率3.67を記録しています。石川投手は自身のInstagram