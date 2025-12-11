最速１４８キロの直球でプロスカウトから注目を集めていた日大三島高（静岡）の１８７センチ右腕・小川秋月投手（３年）が１０日、首都大学リーグ・筑波大の来年度推薦入試に合格したことが１０日、分かった。期末テスト最終日を終えたこの日午前１１時頃に合否を確認した小川は「まずホッとしました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。同大学は今秋リーグ優勝を果たした強豪で、国立大として初めてドラフト１位指名（１９９