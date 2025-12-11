「香港スプリント・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）雨で湿った馬場もお構いなし。シャティン競馬場の芝でウインカーネリアンが１０日、力強く駆けた。時計は６Ｆ８５秒４−４Ｆ５１秒８−２Ｆ２３秒９。またがった三浦は「芝の感触を確かめながら、最後は気持ち良く走らせられたらとリズム重視の追い切り。フットワーク、精神状態、全てに関していい状態。非常にいい追い切りができた」と好感触を口にした。９勝全ての手綱