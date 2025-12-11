「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）未勝利−赤松賞を連勝中のヒズマスターピースは１０日、美浦Ｗで３頭併せ。直線で外に進路を取ると、ロムネヤ（６歳２勝クラス）に半馬身先着、アグアフレスカ（２歳新馬）とは併入でフィニッシュした。タイムは６Ｆ８４秒０−１２秒１。国枝師は「真ん中に新馬を置いてリードする形。楽に走っていたし、状態はいいよ」と出来の良さに太鼓判を押す。１６キロ減の４９６キロで赤松賞を制し