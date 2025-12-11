「香港カップ・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）宝塚記念２着以来となるベラジオオペラが１０日、香港Ｃに向けてシャティン競馬場の芝コースで最終リハ。上村師自らまたがり、香港仕様の調教で本番に向けて態勢を整えた。香港スプリントに出走するウインカーネリアンも、同コースで三浦を背に順調な仕上がりをアピール。最高の状態で怪物カーインライジング撃破に挑む。最強馬にひと泡吹かせる。ベラジオオペラは上村師を背