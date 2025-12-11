「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）新馬戦−白菊賞を連勝中のマーゴットラヴミーは１０日、栗東坂路で単走。中１週での臨戦とあって手控え気味だったが、素軽い脚さばきで４Ｆ５７秒３−４０秒５−１３秒０をマークした。小林師は「抑制が利いて、いい走り。一度使って確実に良くなっています」と上積みを強調する。今回は武豊との初コンビ。「スーパースターですからね。池添さん、菱田君が先約があったので、たまたまユタ