日本の格闘家・平良達郎選手がUFCのフライ級ランキング3位にランクインしました。アメリカ総合格闘技の最高峰・UFCに挑戦している平良選手は日本時間7日、当時ランキング2位のブランドン・モレノ選手と対戦。2ラウンド中盤にテイクダウンに成功すると、バックマウントから強烈なパウンドの連続攻撃。2度の王者を経験している強豪から圧巻のTKO勝利を収めました。平良選手はランキングが2ランクアップし3位に浮上しています。現在25